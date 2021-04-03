شكرا لقرائتكم خبر هل تنتهي جمعية الأهلي العمومية باستقالة الرئيس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد اليوم الجمعية العمومية غير العادية لنادي الأهلي بطلب من الأعضاء الذهبيين على رأسهم المشرف السابق على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل.

وأتت المطالبة بانعقاد الجمعية جراء الأوضاع السيئة التي يعيشها النادي خلال الشهور الأخيرة، حيث عانى الأهلي من تردي نتائج الفريق الأول لكرة القدم قبل أن تتخذ الإدارة قرارا بإنهاء عقد المدير الفني فلادان ميلويفيتش، كما أن المشاكل الإدارية الكثيرة داخل النادي استدعت الأعضاء الذهبيين إلى طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية مما جعل مجلس الإدارة يستجيب لتلك المطالب ويوجه خطابا لوزارة الرياضة بانعقاد الجمعية قبل تحديد اليوم الأحد موعدا لانعقادها.

وتسعى إدارة الأهلي من خلال الجمعية العمومية لمناقشة عدد من النقاط يأتي الوضع المالي للنادي بشكل عام على رأس القائمة والبحث مع الأعضاء عن كيفية زيادة مصادر الدخل للنادي لحل الكثير من الأزمات المالية المتتالية.

من جهتهم يأمل أعضاء الجمعية بإقناع رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة بتقديم استقالته مكتفين بالفترة الماضية، وإفساح المجال لغيره خصوصا بعد توصلهم لقناعة تامة بعدم جدوى استمراره في رئاسة النادي بعد عدد من الوعود التي وعد فيها بتصحيح الأخطاء والعودة للمسار الصحيح إلا أنه لم يف بما وعد مما جعل الأعضاء يطالبونه بالرحيل.

أبرز أعمال الجمعية العمومية

