شكرا لقرائتكم خبر النصر والفيصلي.. التعاون والفتح من الأجدر بالتأهل لنهائي كأس الملك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود المنافسات المحلية للواجهة اليوم من جديد بعد أسبوعين من التوقف الدولي، وذلك خلال مباراتين في دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يخرج الفتح لملاقاة التعاون في السابعة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فيما يستضيف النصر على ملعبه (مرسول بارك)، نظيره الفيصلي في التاسعة مساء.

التعاون والفتح

يلتقي التعاون بالفتح في مباراة تجمع بين فريقين مميزين من حيث تقديم المستويات لتميز عناصرهما المحلية والأجنبية.

ويأمل الفتح في مواصلة مغامرته التي أطاح خلالها بالكبيرين الهلال والاتحاد.

وسجل الفتح في المباراتين الماضيتين بدور الـ16 والثمانية، 4 أهداف وتلقى هدفا، لكنه تلقى 44 هدفا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسجل 40 هدفا.

أما التعاون المتطور والذي يحتل المركز الرابع بالدوري، فيسعى للتأهل وإعادة الكأس التي فاز بها قبل عامين.

ويعتمد التعاون كثيرا على الحفاظ على مرماه، إلا أن مرماه استقبل هدفين في البطولة من ضمك والقادسية بعد أن سجل فيهما 4 أهداف. وفي الدوري سجل 30 هدفا وتلقى 20 هدفا.

النصر والفيصلي

على ملعبه مرسول بارك يسعى النصر إلى حسم مواجهته أمام الفيصلي والتأهل للنهائي.

ويدخل النصر بنشوة فوزه العريض على الباطن في الدوري عندما تغلب عليه 7/ 0 كأكبر نتيجة حتى الآن، لكنه سيصطدم بالفيصلي الساعي للتأهل من جديد بعد أن تمكن من ذلك عام 2018 الذي خسر فيه النهائي أمام الاتحاد.

والتقى الفريقان هذا الموسم مرة واحدة في الدور الأول بالدوري وفاز النصر 3/2 سجلها نور الدين مرابط وسلطان الغنام ورائد الغامدي فيما سجل للفيصلي تفاريس هدفين.

وفي كأس الملك، سجل الفيصلي هدفين في الباطن وتلقى منه هدفا في الدور ربع النهائي، لكنه فشل في تحقيق فوز صريح على الاتفاق في دور الـ16، حيث تعادلا 0/0 قبل أن يفوز عنابي سدير بركلات الترجيح 9 /8، فيما كسب النصر الرائد 2/1 وانتصر على العين في الدور التالي 3 / 0 مسجلا 5 أهداف ومستقبلا هدفا وحيدا.

مشوار الوصول لنصف النهائي

