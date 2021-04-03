شكرا لقرائتكم خبر 180 دولة تشاهد «العلا إكستريم» مباشرة عبر 90 فضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت اللجنة المنظمة لسباق السيارات الكهربائية بمحافظة العلا (العلا إكستريم) في نسخته الأولى والذي انطلق أمس، مركزا إعلاميا متكاملا، لتمكين ممثلي وسائل الإعلام من تغطية فعاليات السباق وانطلاق المراحل التأهيلية، ومتابعتها بشكل مباشر، وبث الأخبار والتقارير بشكل متزامن وعبر تقارير نشرات إخبارية عن السباق.

وأتاح المركز الإعلامي بث مراحل وفعاليات السباق مباشرة إلى 180 دولة عبر 90 قناة فضائية رياضية وإخبارية محلية وعربية ودولية من دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ويحوي المركز الإعلامي شاشات عرض تنقل السباق مباشرة عبر تجهيزات تقنية متقدمة للبث الفضائي تم تهيئتها.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية الأمير خالد بن سلطان عن فخره بالتميز الذي تحقق في تنظيم البطولات الدولية التي تم استضافتها في المملكة لرياضة السيارات بمختلف تصنيفاتها سواء السيارات ذات الوقود أو السيارات الكهربائية أو الرايات الصحراوية، مبينا أن هذه المنجزات تجسد ما تمتلكه المملكة من مقومات وكفاءات فينة في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية.

وقال الأمير خالد بن سلطان قبل انطلاق مراحل سباق اكستريم إي العلا للسيارات الكهربائية أمس «إن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة استضافات عديدة ومتنوعة كونت لدينا خبرة في تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات بدءا بسباق الأبطال في 2018 ثم تبعها في نفس السنة سباق الفورميلا أي، تلاه استضافة سباق رالي داكار وجولات بطولة العالم للراليات الصحراوية».

وأضاف «المملكة تتميز بتوفر الإمكانيات والبنى التحتية والقدرات البشرية والمالية التي تجعلها قادرة على استضافة أكبر البطولات وبأعلى المعايير الاحترافية والمواصفات وبكفاءة عالية. لقد أثبتنا قدرتنا على استضافة البطولات بتميز وبنجاح، ونجحنا في تكوين فريق قادر على إدارة الفعاليات وعكس الصورة الحقيقية للقدرات والإمكانات الوطنية للمملكة وتحديدا في رياضة السيارات والدراجات النارية وغيرها من الفعاليات على المستوى العالمي».