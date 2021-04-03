اتحاد القدم يدرس إقامة دوري رديف للمحترفين

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ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الأيام المقبلة عن إقامة ورشة عمل يدعو من خلالها ممثلي فرق الدوري والمدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، الروماني إيوان لوبيسكو ومدرب المنتخب الأولمبي، الوطني سعد الشهري لمناقشة القرار والفوائد المنتظرة من تطبيقه من أجل تحقيق الاستفادة الفنية للاعبين في درجتي الشباب والأولمبي اللذين لا يجدون الفرصة الكافية للمشاركة مع فرقهم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ظل تواجد 7 محترفين أجانب في كل فريق بالدوري.
وأبانت مصادر لـ»مكة» أن المدرب سعد الشهري قدم مقترحا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة دوري رديف يشهد مشاركة 8 لاعبين دون سن الـ23 عاما في قائمة الـ30 لاعبا بكل فريق، بينما قدم المدير الفني لاتحاد القدم الروماني لوبيسكو اقتراحا آخر تمثل في عودة دوري الأولمبي من جديد.
مكتسبات إقامة دوري رديف:
- ضمان مشاركة أكبر عدد من اللاعبين الشبان مع الفريق الأول.
- توفير فرص للاعبين الشباب للاحتكاك بلاعبي الفريق الأول واكتساب الخبرة.
- التعود على أجواء المباريات الكبيرة.
- مساعدة منتخبي الأولمبي والشباب في اختيار لاعبين جاهزين.
- زيادة اهتمام الأندية بمخرجاتها من الفئات السنية.
- تهيئة اللاعبين الشباب للاحتراف الخارجي.
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