اتحاد القدم يدرس إقامة دوري رديف للمحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم فكرة إقامة دوري رديف لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءا من الموسم المقبل بحيث يخوض كل فريق مباراة عقب نهاية مباراة الفريق الأول في كل جولة على حدة بدوري المحترفين، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية مشاركة أكبر عدد من اللاعبين الشباب تحت 23 عاما، ومنحهم فرصة للاحتكاك مع اللاعبين المحترفين مما يضمن جاهزيتهم للمشاركة مع المنتخبات المختلفة في جميع مشاركاتها واستحقاقاتها القارية والدولية.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الأيام المقبلة عن إقامة ورشة عمل يدعو من خلالها ممثلي فرق الدوري والمدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، الروماني إيوان لوبيسكو ومدرب المنتخب الأولمبي، الوطني سعد الشهري لمناقشة القرار والفوائد المنتظرة من تطبيقه من أجل تحقيق الاستفادة الفنية للاعبين في درجتي الشباب والأولمبي اللذين لا يجدون الفرصة الكافية للمشاركة مع فرقهم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ظل تواجد 7 محترفين أجانب في كل فريق بالدوري.

وأبانت مصادر لـ»مكة» أن المدرب سعد الشهري قدم مقترحا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة دوري رديف يشهد مشاركة 8 لاعبين دون سن الـ23 عاما في قائمة الـ30 لاعبا بكل فريق، بينما قدم المدير الفني لاتحاد القدم الروماني لوبيسكو اقتراحا آخر تمثل في عودة دوري الأولمبي من جديد.

مكتسبات إقامة دوري رديف:

