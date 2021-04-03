شكرا لقرائتكم خبر اتحاد اليد يناقش نظام مسابقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد الاجتماع مناقشة نظام المسابقات والتوقيت المقترح من الجهات المعنية، وكذلك نظام تسجيل اللاعبين والإعارة والانتقال، والعديد من المحاور، إضافة للاستماع لممثلي الأندية وأخذ الملاحظات والمقترحات لدراستها.
واختتم الاجتماع بعرض الخطة الاستراتيجية للاتحاد، قدمها عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد خريدة، الذي نوه بأهمية عقد اجتماعات «افتراضية» مستمرة مع الأندية لرفع مستوى الشراكة بين الاتحاد والأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يناقش نظام مسابقاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.