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اتحاد اليد يناقش نظام مسابقاته

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- بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة فاضل النمر أمس، في الدمام مع ممثلي أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهد الاجتماع مناقشة نظام المسابقات والتوقيت المقترح من الجهات المعنية، وكذلك نظام تسجيل اللاعبين والإعارة والانتقال، والعديد من المحاور، إضافة للاستماع لممثلي الأندية وأخذ الملاحظات والمقترحات لدراستها.

واختتم الاجتماع بعرض الخطة الاستراتيجية للاتحاد، قدمها عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد خريدة، الذي نوه بأهمية عقد اجتماعات «افتراضية» مستمرة مع الأندية لرفع مستوى الشراكة بين الاتحاد والأندية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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