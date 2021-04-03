شكرا لقرائتكم خبر اتحاد اليد يناقش نظام مسابقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة فاضل النمر أمس، في الدمام مع ممثلي أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهد الاجتماع مناقشة نظام المسابقات والتوقيت المقترح من الجهات المعنية، وكذلك نظام تسجيل اللاعبين والإعارة والانتقال، والعديد من المحاور، إضافة للاستماع لممثلي الأندية وأخذ الملاحظات والمقترحات لدراستها.

واختتم الاجتماع بعرض الخطة الاستراتيجية للاتحاد، قدمها عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد خريدة، الذي نوه بأهمية عقد اجتماعات «افتراضية» مستمرة مع الأندية لرفع مستوى الشراكة بين الاتحاد والأندية.