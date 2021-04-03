العزم بطل دوري السلة للسيدات

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وحصل العزم على كأس الدوري والميداليات الذهبية ومبلغ 80 ألف ريال، فيما حصل أرمد إيجلز على الميداليات الفضية ومبلغ 50 ألف ريال، ونال تيتانيوم المركز الثالث والميداليات البرونزية ومبلغ 30 ألف ريال، بعد فوزه على فريق جدة الأخضر بنتيجة 63 - 43.
يذكر أن الدوري انطلق قبل شهر بالتصفيات في 4 مناطق خلال المرحلة الأولى، بمشاركة 18 فريقا، لتتأهل 8 فرق للمرحلة النهائية في مدينة الرياض.
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