العزم بطل دوري السلة للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق العزم لقب دوري كرة السلة للسيدات، بعد فوزه على فريق أرمد إيجلز بنتيجة 66 - 52 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول في الرياض.

وحصل العزم على كأس الدوري والميداليات الذهبية ومبلغ 80 ألف ريال، فيما حصل أرمد إيجلز على الميداليات الفضية ومبلغ 50 ألف ريال، ونال تيتانيوم المركز الثالث والميداليات البرونزية ومبلغ 30 ألف ريال، بعد فوزه على فريق جدة الأخضر بنتيجة 63 - 43.

يذكر أن الدوري انطلق قبل شهر بالتصفيات في 4 مناطق خلال المرحلة الأولى، بمشاركة 18 فريقا، لتتأهل 8 فرق للمرحلة النهائية في مدينة الرياض.