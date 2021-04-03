شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يفوز على متز برباعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد موناكو مؤقتاً الى المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه متز في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين السبت، وسيأمل تعثر أحد المتصدرين باريس سان جرمان وليل اللذين يلتقيان لاحقاً وليون الرابع.

ورفع نادي الإمارة رصيده الى 62 نقطة على بعد نقطة يتيمة فقط من سان جرمان وليل ونقطتين من ليون الذي تراجع مؤقتًا الى المركز الرابع ويحل على لنس لاحقًا اليوم.

ويتمتع فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بأفضل سجل على أرضه في الـ "ليغ1" حيث حقق انتصاره العاشر مقابل 5 تعادلات وهزيمة، كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة توالياً.

وافتتح موناكو الباحث عن لقب أول في الدوري منذ العام 2017 التسجيل من ركلة جزاء نفذها الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس تخصل عليها المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش إثر عرقلة من الحارس (50).

وأضاف كيفن فولاند الثاني بعد أن قام البلجيكي إليوت ماتاتزو بمجهود فردي رائع مراوغاً لاعبين عدة قبل أن يمرر الكرة إلى الألماني الذي سدد كرة زاحفة في الشباك (52)، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وأضاف وسام بن يدر الذي دخل بديلاً عن يوفيتيتش في الدقيقة 64 الهدف الثالث، بعد أن وصلته الكرة من البرازيلي كايو هنركي داخل المنطقة، فراوغ المدافع وسدد كرة صاروخية في سقف المرمى (77) قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء(89) بعد خطأ من جون بويس على البرتغالي جلسون مارتينس ما أدى إلى طرده اثر إنذار ثان. ورفع بن يدر رصيده إلى 15 هدفاً في الدوري هذا الموسم.