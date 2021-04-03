نابولي يصمد أمام انتفاضة كروتوني وفوز أتلانتا ولاتسيو

نجا نابولي أمام انتفاضة كروتوني متذيل الترتيب ليفوز 4-3 السبت ويتقدم للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لتستمر المنافسة القوية على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ومنح لورينتسو إنسيني وفيكتور أوسيمن التقدم لصاحب الأرض قبل أن يقلص سيمي الفارق للفريق الضيف، لكن ركلة دريس ميرتنز الحرة أعادت تقدم نابولي بفارق هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

وانتفض كروتوني في الشوط الثاني وأحرز سيمي هدفه الثاني قبل أن يدرك جونيور مسياس التعادل بتسديدة رائعة في الدقيقة 59، لكن الفريق المهدد بالهبوط لم يصمد عندما هز جيوفاني دي لورينتسو الشباك ليعيد التقدم لفريق المدرب جينارو جاتوسو في الدقيقة 72.

ويتقدم نابولي بنقطة واحدة على يوفنتوس، الذي يلعب ضد تورينو في وقت لاحق من اليوم في المركز الرابع وله 56 نقطة، إلا أنه يتأخر بنقطتين عن أتلانتا ثالث الترتيب والذي تغلب 3-2 على أودينيزي.

وأحرز لويس موريل هدفين في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 18 هدفا في الدوري هذا الموسم قبل أن يقلص ريكاردو بيريرا الفارق لأودينيزي.

وأضاف دوفان زاباتا الهدف الثالث لأتلانتا وقلص فريق المدرب لوكا جوتي الفارق عبر ينز ستريجر لارسن في الدقيقة 71، وقفز لاتسيو إلى المركز السادس بفوز صعب 2-1 على ضيفه سبيتسيا بفضل ركلة جزاء من فيليبي كايسيدو في الدقيقة 88.

وافتتح مانويل لاتزاري التسجيل للاتسيو وأدرك البديل دانييلي فيردي التعادل بتسديدة خلفية مذهلة قبل أن يحسم كايسيدو الفوز لصاحب الأرض الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاتزاري وخواكين كوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ورفع لاتسيو رصيده إلى 52 نقطة متفوقا بنقطة على غريمه روما الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع ساسولو.

ومنحت ركلة جزاء من لورينتسو بليجريني التقدم لروما في نهاية الشوط الأول للمباراة المثيرة، وأدرك حامد تراوري التعادل، لكن روما استعاد التقدم عبر برونو بيريز وجعل جياكومو راسبادوري النتيجة 2-2 قبل خمس دقائق من النهاية.

وتعادل بنيفنتو المتعثر 2-2 مع بارما وقفز فيرونا إلى المركز السابع بانتصاره 2-صفر على مضيفه كالياري، وطُرد فرانك ريبري في تعادل فريقه فيورنتينا 1-1 في ملعب جنوة في عودة المدرب جوزيبي إياكيني إلى الفريق الضيف.