شكرا لقرائتكم خبر عن «المتخصص» ميلوس يوقف سلسلة عدم هزيمة الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

حقق الجزيرة فوزاً مهماً وصعباً على ضيفه الوصل 3 - 2 في المباراة التي جرت بينهما السبت على استاد محمد بن زايد ضمن المرحلة الـ 23 من دوري الخليج العربي.

تقدم الجزيرة بالنيران الصديقة عن طريق المدافع البرازيلي هويجلو نيريس في الدقيقة 14، قبل أن يعادل فابيو ليما النتيجة في الدقيقة 22 وأعاد علي مبخوت الفريق المضيف للتقدم في الدقيقة 32

وعاد ليما ليسجل الثنائية والتعادل للمرة الثانية في الدقيقة 64 ولكن المدافع الصربي ميلوس سجل من ركلة حرة مباشرة ثالث أهداف الفريق الجزراوي في الدقيقة 69 لينقذ «فخر أبوظبي» من فك «الفهود»

وصل «فخر أبوظبي» بنقاطه إلى الرقم 50 محافظاً على حظوظه في الفوز باللقب، بينما توقف الوصل في 34 نقطة في المركز التاسع، كما توقفت سلسلة عدم خسارته التي وصلت إلى 12 مباراة تحت قيادة مدربه البرازيلي هيلمان.

بدأ الشوط الأول بسيطرة واضحة لأصحاب المباراة لكن من دون فرص حقيقية على مرمى الوصل الذي اهتزت شباكه بالنيران الصديقة بواسطة المدافع البرازيلي هويجلو نيريس الذي حول عكسية خلفان مبارك من ركلة حرة في الشباك.

بدوره، نظم الفريق الضيف صفوفه سريعاً للعودة للمباراة ومن هجمة منظمة وعرضية مثالية لعب البرازيلي رونالدو منديز كرة إلى فابيو ليما الذي سجل هدف التعادل للوصل

احتاج الهداف علي مبخوت إلى تدخل تقنية الفيديو «فار» لاحتسابه الهدف الذي رفضه الحكم المساعد بداعي التسلل ليتقدم الجزيرة بالهدف الثاني لتنتهي الحصة الأولى بتقدم «فخر أبوظبي» على الوصل 2-1.

استمرت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني بعد أن عاد ليما لمطاردة علي مبخوت في قائمة الهدافين بعد أن أدرك التعادل مرة أخرى مسجلاً هدفه الرقم 21، وأصبح على بعد هدف واحد من مبخوت الذي سجل هدفه رقم 22.

وسجل المدافع الهداف الصربي ميلوس الهدف الثالث بالتخصص لأصحاب المباراة حين أطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة، مجنباً الجزيرة السقوط في فخ التعادل.

وكان الفريق الأصفر على مقربة من التعادل بعد أن اصطدمت كرة فابيو ليما أسفل القائم الأيسر لمرمى علي خصيف، وبدوره سدد البديل النيجيري ازيكيل كرة على مرمى الضيوف اصطدمت بالعارضة وعادت إلى أرض الملعب لتنتهي المباراة بفوز ثمين للجزيرة 3-2.