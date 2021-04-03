شكرا لقرائتكم خبر عن أينتراخت يفوز في دورتموند ويعزز آماله في دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هز المهاجم أندريه سيلفا الشباك بضربة رأس في الدقيقة 87 ليمنح أينتراخت فرانكفورت الفوز 2 -1 على مضيفه بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السبت ويعزز آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وحول المهاجم البرتغالي تمريرة فيليب كوستيتش العرضية في المرمى من عند القائم البعيد محرزاً هدفه 22 في الدوري هذا الموسم ليرفع أينتراخت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع متقدماً بسبع نقاط على دورتموند خامس الترتيب.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتقدم أينتراخت عندما وضع نيكو شولتس مدافع دورتموند الكرة بالخطأ في مرماه بضربة رأس في الدقيقة 11.

ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الضيف بعد لمسة يد على توماس ديلاني.

وأدرك دورتموند التعادل في نهاية الشوط الأول عندما سدد ماتس هوملز كرة مباشرة في المرمى. وكان أينتراخت أكثر شراسة في الشوط الثاني واستحق الفوز بعدما أهدر عدة فرص عبر سيلفا وكوستيتش وشتيفان إلسنكر.