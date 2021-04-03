خناقة عنيفة بين الشناوي ومحمد هاني في مباراة الأهلي والمريخ تفسد فرحة التأهل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

دخل محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي، في مشادة حادة مع ومحمد هاني الظهير الأيمن للفريق، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول في مباراة الأحمر أمام المريخ السوداني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وبعد هجمة خطيرة لنادي المريخ، كاد أن يقع محمد هاني في خطأ فادح يكلف النادي الأهلي الهدف الثالث، إلا أن اللاعب نجح في إخراج الكرة إلى ركلة ركنية، ليطلق الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول، لتبدأ المشادة بين الثنائي.

وأبدى الشناوي اعتراضه الشديد على المستوى الذي ظهر به هاني خلال الشوط الأول، خاصة بعد الكرة الأخيرة، وهو ما لم يتقبله الأخير، لتحدث مشادة كلامية قوية بين الثنائي، كادت أن تتطور لاشتباك بالأيدي لولا تدخل اللاعبين والجهاز الفني.

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وتأهل الأهلي رسميا، إلى الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله اليوم مع المريخ السوداني في السودان، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وسجل رمضان تيري الهدف الأول للمريخ في الدقيقة 25، قبل أن يعزز سيف الدين تيري بهدف ثاني عند الدقيقة 36.

واستطاع بدر بانون أن يحرز هدف تقليص الفارق مع المريخ من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وخطف ياسر إبراهيم هدف التعادل للأحمر من ضربة رأسية في الثوان الأخيرة من المباراة.

وعلى الجانب الأخر، حقق سيمبا التنزاني فوزا كبيرا اليوم على فيتا كلوب، 4-1، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك صعد سيمبا كمتصدر للمجموعة الأولى بـ13 نقطة، رفقة الأهلي الوصيف بـ8 نقاط، فيما ودع فيتا صاحب الـ4 نقاط، والمريخ الذي يمتلك نقطتين البطولة، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسيواجه سيمبا، نظيره الأهلي، في القاهرة، فيما يلعب المريخ مع فيتا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، والتي أصبحت نتائجها تحصيل حاصل.