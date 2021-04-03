شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين المصري والطلائع فى الجولة 17 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، المقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

وسيطر الحذر على بداية الشوط الأول في محاولة لجس النبض من جانب الفريقين، وفي الدقيقة الثامنة نجح أحمد مسعود حارس مرمى المصري في إبعاد رأسية خطيرة من عمرو جمال مهاجم الطلائع كدات أن تسكن شباك الفريق البورسعيدي.

شهدت الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، حالة من الهدوء بين لاعبي الفريقين دون وجود خطورة حقيقية على أي من المرميين، وكاد أوستين أموتو يسجل الهدف الأول للمصري في شباك الطلائع فى الدقيقة 16 لولا تدخل محمد بسام حارس مرمى الطلائع ليبعد الكرة بأطراف أصابعه.

انتفض المصري هجومياً بعد فرصة أموتو وواصل محاولاته على مرمى الطلائع محاصراً الفريق في وسط ملعبه، ولكن دون خطورة على مرمى بسام.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود، حسن علي، أحمد شوشة، عمرو موسى، حجاج عويس، إيزي إيميكا، فريد شوقي، مصطفى سلطان، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، وأوستين أموتو.

فيما بدأ الطلائع بتشكيل مكون من: محمد بسام، محمد ناصف،علي الفيل، أحمد علاء، أحمد هاني، عمرو السيسي، مهند لاشين، فرانك ستيفن، أحمد سمير، أحمد زولا ، وعمرو جمال.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل

فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.