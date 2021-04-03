شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الإسماعيلى أمام سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء اليوم بالجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حارس مرمى.. محمد فوزى،خط الدفاع .. حسين السيد ، مروان صحراوى ، محمد هاشم ، عبد الله جمعة،خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد حسن ، محمد عادل،أمامهم .. أحمد مدبولى – شكرى نجيب،خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحى – كاستيلو – محمد عمار – عمر الوحش – عماد حمدى ، محمد الشامى ، شيلونجو ، محمد بيومى ، رضوان شريفى.