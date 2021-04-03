شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: زيزو شارك فى مران الأمس دون آلام.. والإصابة مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن خوض أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، المران الرئيسى أمس كاملاً دون الشكوى من أى آلام فى قدمه، وذلك بعدما أعلن الجهاز الطبى للفريق اليوم غياب زيزو عن مباراة مولودية الجزائر، المقرر انطلاقها بعد قليل بسبب إصابة فى وجه القدم، ووضع قدم زيزو فى جبيرة طبية لحين العودة للقاهرة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون فوجئ اليوم بإصابة زيزو، خاصه أنه خاض مران الأمس كاملا دون أى شكوى، لأن وضع قدم اللاعب فى جبيرة تعنى أن الإصابة قوية.

وأعلن المدير الفنى عن تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدى الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسى – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

يدخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" فى العاصمة الجزائرية، محتلا المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجى التونسى الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ومباراة تونجيث السنغالى فى الجولة الأخيرة، مع خسارة فريق المولودية لمباراته الأخيرة امام الترجى التونسى حتى يضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الـ 8 بدورى الابطال.

ويعتبر الزمالك هو الأقوى والاوفر حظا فى تاريخ مواجهاته مع اندية الجزائر بعدما تقابل الزمالك مع أندية الجزائر فى 20 مباراة .. حقق الفوز فى 8 مواجهات .. خسر 2 .. وتعادل فى 10 مباريات، سجل الفارس الأبيض 34 هدف فى شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدف.

وواجه الزمالك 8 اندية جزائرية فى تاريخه خلال كل البطولات الافريقية والعربية وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة و أهلى برج بوعريرج و مولودية بجاية ونصر حسين داى.