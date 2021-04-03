شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصعد لربع نهائي أفريقيا للمرة السادسة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صفحة الكاف "دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية" صعود الأهلى إلى دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية، بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، مؤكدة أن الأهلى صعد إلى ربع النهائى للمرة السادسة على التوالي.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية 6 مرات في نسخ 2016، 2017 ، 2018، 2019، 2020، 2021.



كاف

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا 9 مرات ليكون أكثر فريق فى قارة أفريقيا تتويجا بالبطولة، كما أنه نادي القرن العشرين فى القارة السمراء.

وكشفت صفحة دورى الأبطال أن محمد هانى لاعب الأهلى أكثر اللاعبين صناعة للفرص فى النسخة الحالية برصيد 12 فرصة بالتساوى مع أحمد آدم لاعب المريخ السوداني.

وأنقذ ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فريقه من الخسارة أمام المريخ وسجل هدفاً قاتلاً فى الدقيقة الأخيرة من المباراة لينتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتعادل الأهلى مع المريخ 2/2 فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء فى العاصمة السودانية الخرطوم فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.

وبذلك يصعد الأهلى لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى المركز الثانى خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة بعد فوزه على فيتا كلوب بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع فيتا بالقاهرة بهدفين لمثلهما كما خسر من المريخ اليوم بهدفين لهدف.