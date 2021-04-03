شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم معتز يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للسلاح للشباب فى إنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل أدهم معتز، لاعب المنتخب المصرى للسلاح، إلى نصف النهائي فى منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين، والتي تقام خلال الفترة من 3 إلي 11 إبريل 2021 في إنجاز تاريخي.

وتغلب أدهم معتز على الفرنسي باكو بورو في الدور ربع النهائي بنتيجة 15-14 ليتأهل إلى الدور النصف النهائي ويواجه الأوزبكستاني بوبيرجون راسولوف.

وكان أدهم معتز قد تغلب على الروسي ماجاميد خاليم بيكوف بنتيجة 15-5 في دور الـ16 ، بينما خسر مازن العربي في الدور ربع النهائي أمام البولندي سيمون هيريكويك بنتيجة 15-5 ليودع المنافسات.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا و جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.