شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب مباراة مولودية الجزائر استعدادا لمواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب 5 يوليو بالجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المحدد لها التاسعة مساء اليوم فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحركت الحافلة منذ قليل من فندق الإقامة بعد المحاضرة الفنية الأخيرة التى ألقاها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وشرح خلالها بعض الأمور الفنية لتطبيقها في مباراة اليوم أمام فريق مولودية الجزائر، وقام لاعبو الزمالك بمعاينة أرض الملعب فور الوصول.

وتواجدت سيارتان من الشرطة الجزائرية برفقة حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ تحرك الفريق من فندق الإقامة متجها لملعب المباراة، وتقوم قوات الشرطة الجزائرية بتأمين بعثة الفريق لحين انتهاء المباراة وعودة البعثة لفندق الإقامة.

وأعلن المدير الفني عن التشكيل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

يدخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، محتلا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة فريق المولودية لمباراته الأخيرة امام الترجي التونسي حتي يضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الـ 8 بدوري الابطال.

ويعتبر الزمالك هو الأقوى والاوفر حظا في تاريخ مواجهاته مع اندية الجزائر بعدما تقابل الزمالك مع أندية الجزائر فى 20 مباراة .. حقق الفوز فى 8 مواجهات .. خسر 2 .. وتعادل فى 10 مباريات ، سجل الفارس الأبيض 34 هدف في شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدف.

وواجه الزمالك 8 اندية جزائرية في تاريخه خلال كل البطولات الافريقية والعربية وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة و أهلى برج بوعريرج و مولودية بجاية ونصر حسين داى.