شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته بالمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بنادى بيراميدز تدريباته بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي غدا فى إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة مساء الغد باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجرى المران لمدة ساعة بملعب المباراة وشهد مجموعة من التدريبات البدنية والفنية والخططية بجانب تقسيمة، شهدت حماسا كبيرا من جانب كل اللاعبين وتنافسا للمشاركة فى المواجهة المهمة للغاية.

ويأمل بيراميدز في الظفر بثلاث نقاط جديدة والفوز على الرجاء والابتعاد بقمة المجموعة، التي يعتلي قمتها حاليا برصيد 6 نقاط من انتصارين على نكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

ومن المقرر أن يظهر بيراميدز فى المباراة باللون الأسود الكامل، وسيظهر حارس المرمى باللون الرمادى الكامل، ويرتدى فريق الرجاء صاحب الأرض الأبيض الكامل، وحارس المرمى باللون الأزرق الكامل.

وتقرر أن يتحرك بيراميدز بملعب محمد الخامس قبل انطلاق المباراة بساعتين مع تواجد الأمن لتأمين تحرك الفريق إلى الملعب، والتأكيد على التغييرات الخمسة فى اللقاء خلال 3 فترات فقط بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وتم التأكيد على بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا، وأهمها ضرورة ارتداء الماسك الطبى فى جميع أرجاء الملعب خاصة وأن السلطات الصحية فى المغرب تشدد على الإجراءات وستراقب تطبيقها من خلال مندوبين عنها فى المباراة بصورة شاملة، إضافة إلى ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي، مع جلوس اللاعبين البدلاء فى المدرجات خلف مقاعد الجهاز الفني، مع التأكيد على منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية عقب انتهاء اللقاء.

ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، وليد مهدى مدير المباريات، وحضر من الجهاز الإدارى للفريق، أحمد زاهر ومحمود حرب، وعاطف شادى المنسق الإعلامي.