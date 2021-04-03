شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسى الأهلى المحتملين فى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى في التأهل إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ السودانى بهدفين لكلا الفريقين، في المباراة التى جمعتهما على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين أمام المريخ السودانى بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة ومع المريخ بالسودان، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا فى تنزانيا.

وفيما يخص هوية المنافس، فإن احتلال الأهلي لوصافة المجموعة سيجعله أمام 3 اختبارات صعبة، حيث سيكون عليه اللعب ضد أحد متصدرى المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

صن داونز

أولى هذه المواجهات النارية المنتظرة فى مرحلة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون مع صن داونز الجنوب أفريقي، الذي كان يتولى تدريبه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي، وضمن صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن شباب بلوزاد الجزائري الوصيف.

يملك صن داونز ذكريات جيدة وسيئة ضد الأهلي، حيث سبق وفاز عليه بنتيجة تاريخية 5-0 في ذهاب ربع نهائي نسخة 2019، كما أنه تعرض للإقصاء أمام الأهلى في البطولة الماضية التي توج بها الأهلي في النهاية.

الوداد المغربى

الوداد المغربي هو المنافس المحتمل الثانى للأهلي في ربع النهائي، حال وضعتهما القرعة معا، خاصة أن الوداد هو الأقرب لصدارة مجموعته الثالثة، حيث يتواجد حاليا برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن حوريا الغيني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وذلك قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

الوداد سبق وفاز على الأهلي فى نسخة 2018 بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي النهائي لتلك البطولة.

الترجي التونسى

منافس ثالث محتمل للأهلي في ربع النهائي، وهنا الحديث عن الترجي التونسي، الذي ضمن التأهل، علما بأنه يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر الوصيف، وذلك قبل جولتين على ختام مرحلة المجموعات.

وتحفل مواجهات الأهلي والترجي بالعديد من الذكريات الجيدة والسيئة للفريق المصري، حيث استطاع الأخير التتويج بلقب 2012 على حساب "شيخ الأندية التونسية"، بينما توج الترجي بالبطولة أمام الأهلي في نسخة 2018.