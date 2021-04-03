شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام المولودية .. وشيكابالا بديل زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مولودية الجزائر المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – الونش - أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الهجوم : يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا – مروان حمدى

يدخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، محتلا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة فريق المولودية لمباراته الأخيرة امام الترجي التونسي حتي يضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الـ 8 بدوري الابطال.

ويعتبر الزمالك هو الأقوى والاوفر حظا في تاريخ مواجهاته مع اندية الجزائر بعدما تقابل الزمالك مع أندية الجزائر فى 20 مباراة .. حقق الفوز فى 8 مواجهات .. خسر 2 .. وتعادل فى 10 مباريات ، سجل الفارس الأبيض 34 هدف في شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدف.

وواجه الزمالك 8 اندية جزائرية في تاريخه خلال كل البطولات الافريقية والعربية وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة و أهلى برج بوعريرج و مولودية بجاية ونصر حسين داى.