شكرا لقرائتكم خبر عن أوكوي ينضم لتدريبات الاتحاد السكندرى بعد عودته من أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري عودة الدولي الأوغندي إيمانويل أوكوي للنادي عقب مشاركته مع منتخب بلاده فى فترة التوقف الدولي الذى خاص من خلاله المنتخب الأوغندى مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وانضم أوكي لتدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بعد غد الاثنين باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.





وأرسل الاتحاد الأوغندي لكرة القدم خطاباً رسمياً باستدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري إيمانويل أوكوى للانضمام لصفوف منتخب بلاده الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي ستقام بالكاميرون.

وخاص اللاعب مباراتين مع المنتخب خلال هذه التصفيات، وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الأوغندي، الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو والتي ستقام بأوغندا يوم 24 مارس 2021 الماضي، والثانية أمام منتخب مالاوي والتي أقيمت بمالاوى يوم 29 مارس 2021أيضاً.

ويخضع الفريق الكروي بنادي الاتحاد السكندري لإجراء تحاليل رابيد تيست استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى الأسبوع الأخير من عمر الدور الأول بالدوري الممتاز والمقرر لها الاثنين في السابعة مساء بإستاد الإسكندرية.