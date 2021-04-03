شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم معتز يتوج ببرونزية بطولة العالم لشباب للسلاح في إنجاز تاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري أدهم معتز بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف لبطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2021 في إنجاز تاريخي.

وخسر أدهم من الأوزباكستاني بوبيرجون راسولوف بنتيجة 15- 10في الدور نصف النهائي، ليواجه البولندي سايمون هريكويك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ويتوج كلا منهما بالميدالية البرونزية.

وكان أدهم معتز قد تغلب على الروسي ماجاميد خاليم بيكوف بنتيجة 15-5 في دور الـ16 ليواجه الفرنسي باكو بورو في الدور ربع النهائي ويتغلب عليه بنتيجة 15-14.

وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في بطولات العالم للشباب منذ برونزية محمد عامر في منافسات سلاح السيف ببطولة العالم بأوزبكستان عام 2015.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.