شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن انطلاق منافسات بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال وزير الشباب والرياضة: "نرحب بضيوف مصر علي ارض الكنانة، ونشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الدعم المتواصل واللامحدود للرياضة المصرية، ونتمني ان تخرج البطولة بصورة مشرفة تؤكد ريادة مصر للرياضة العالمية في تنظيم البطولات".

وأضاف صبحي:" مستمرون في إبهار العالم من خلال تنظيم نسخة مميزه في تاريخ بطولات العالم للسلاح في ظل ظروف إستثنائية لجائحة كورونا "، مؤكداً أن القيادة السياسية تساند وتدعم بشكل مستمر استضافة مصر للبطولات الدولية والتي تؤكد يوماً بعد يوم علي المكانة التي وصلت لها الدولة المصرية وسط دول العالم في تنظيم كبري البطولات وأصبحت مثالاً ونموذجاً يحتذي به في التنظيم.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا، ويستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولة كافة منافسات وفعاليات البطولة وذلك على الأربع صالات 1 ، 2 ، 3 ، 4 باستاد القاهرة الدولى .

وتضم قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر و أنجولا و الأرجنتين و أرمينيا و النمسا و أذربيجان و بيلاروسيا و بوليفيا وبلغاريا و البرازيل و كندا و كاب فيردى و تشيلى و كولومبيا و كوستاريكا و كوت ديفوار و كرواتيا و الدنمارك و إيستونيادو فنلندا و جمهورية التشيك و فرنسا و إسبانيا و جورجيا و غانا و اليونان و الصين و إيران و العراق و ايسلندا و ايرلندا و إسرائيل و جاميكا و الأردن و كازاخستان و ليبيا و لبنان و ليتوانيا و لوكسمبرج وكاراجيسزتان و كوريا و الكويت و لاتفيا و مولدوفا و المكسيك و ناميبيا و نيجيريا و و جزيرة ايسلندا و مقدونيا و نيكواجو و هولندا و عمان و بنما و براجواى و بيرو و الفلبين و بولندا و البرتغال و بورتريكو و قطر و. ورومانيا و روسيا و أفريقيا الوسطى و صربيا و سلوفينيا و سلوفاكيا و السنغال و السويد وسويسرا و تونس و تركيا و الإمارات و أوكرانيا و أمريكا و أوزباكستان و فينزويلا و توجو بالإضافة إلى مصر والهند و أوغندا .