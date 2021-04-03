شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: تأهلنا من "الجوهرة الزرقاء" فأل حسن.. وكرة القدم تعطنا دروسا مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أن فريقه لم يظهر بمستوى جيد أمام المريخ السوداني، مؤكدا أن الأهلي دخلم المباراة بشكل سيئ ولعب الشوط الأول بمستوى ضعيف وتأخر بهدفين وكان من الممكن أن تصل النتيجة إلى ثلاثة، ولكن اللاعبين دخلوا الشوط الثاني بشكل أفضل نسبيا واستطعواا تصحيح المسار وإدراك التعادل.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "الهدف الأساسي من دور المجموعات هو التأهل ونجحنا في تحقيق ذلك، وسننتظر قرعة البطولة لمعرفة خصمنا في دور الـ8 لأن الأمور حسمت بشكل نهائي في المجموعة".

وأردف أن الأهلي أمامه مباراة مهمة أمام سيمبا ويتطلع إلى تقديم مستوى مميز فيها، ثم يبدأ الاستعداد لمباراتي كأس مصر ضد النصر والزمالك في الدوري، موضحا أن كرة القدم تعطي دروسا مجانية كل يوم وهي نفس الدروس لا تتغير أبدا، تحترم منافسك وتستعد جيدا للمباراة سوف تحقق الفوز".

وأضاف: "يحسب لنا القدرة على العودة بعد التأخر بهدفين وتحقيق التعادل، وفي البطولات الكبيرة نتيجة المباراة تتوقف على حالة الفريق، ونحن لم نكن في حالتنا أمام المريخ وكان من الوارد أن نخسر".

وتابع، أن العام الماضي تأهلنا من نفس الملعب أمام الهلال وحصدنا اللقب، وأتمنى أن يكون ذلك فأل حسن لنا، وكذلك آخر 3 بطولات إفريقية فاز بها الأهلي تأهل من دور المجموعات بـ11 نقطة، وأتمنى أن يكون ذلك فأل حسن لنا".