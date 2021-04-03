تعرف على تشكيل المصري والطلائع في الجولة 17 بالدوري

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل الفريق البورسعيدي الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام السابعة مساءً على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود، حسن علي، أحمد شوشة، عمرو موسى، حجاج عويس، إيزي إيميكا، فريد شوقي، مصطفى سلطان، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، وأوستين أموتو.

كما أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي يستعد لمباراة المصري والذي جاء كالتالي:: محمد بسام، محمد ناصف،علي الفيل، أحمد علاء، أحمد هاني، عمرو السيسي، مهند لاشين، فرانك ستيفن، أحمد سمير، أحمد زولا ، وعمرو جمال.