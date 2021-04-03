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تعرف على تشكيل المصري والطلائع في الجولة 17 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل الفريق البورسعيدي الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام السابعة مساءً على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود، حسن علي، أحمد شوشة، عمرو موسى، حجاج عويس، إيزي إيميكا، فريد شوقي، مصطفى سلطان، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، وأوستين أموتو.

كما أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي يستعد لمباراة المصري والذي جاء كالتالي:: محمد بسام، محمد ناصف،علي الفيل، أحمد علاء، أحمد هاني، عمرو السيسي، مهند لاشين، فرانك ستيفن، أحمد سمير، أحمد زولا ، وعمرو جمال.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل

 

فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

 

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد النقاط الثلاث من أنياب الطلائع لاستعادة وضع الفريق بالمربع الذهبى للمسابقة، لاسيما بعد فترة الاعداد التي خاضها الفريق خلال توقف الدوري.

 

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه بالتركيز عل مواجهة المصرى البورسعيدى بغية حصد نقاطها الثلاث وتدشين بداية جديدة مع عودة مسابقة الدوري بعد نهاية الأجندة الدولية لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة، مشدداً على أن المركز الرابع عشر بجدول الدوري الذى يتواجد به الطلائع لايليق بالنادى ولا اللاعبين المتواجدين بالفريق محذراً من خطورة الاستهانة بإهدار النقاط فى مباريات سهلة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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