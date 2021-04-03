كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مولودية الجزائر المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش.

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.