لقاء الأهداف الملغية.. ريال مدريد يقهر تقنية الفيديو ويفوز على إيبار بثنائية في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق ريال مدريد فوزاً مستحقاً على نظيره إيبار، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وأحرز ماركو أسينسيو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 41، وعزز كريم بنزيما النتيجة في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء، إلغاء تقنية الفيديو "فار" لثلاثة أهداف لصالح النادي الملكي، لكل من كريم بنزيما وماركو أسينسيو وكاسيميرو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 62 في وصافة جدول ترتيب الليجا، وتوقف رصيد إيبار في المركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة.

تفاصيل المباراة

أهدر كريم بنزيما فرصة الهدف الأول لريال مدريد مع بداية اللقاء، بعدما سدد كرة قوية، ولكن حارس إيبار تصدى لها.

وعاد المهاجم الفرنسي ليحرز هدفاً في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعدما استلم الكرة خلف المدافعين وسدد الكرة في الشباك برأسية، ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل على بنزيما.

وسدد ماركو أسينسيو ركلة حرة حصل عليها ريال مدريد في الدقيقة 21، ولكن كرة اللاعب الإسباني ارتطمت بالقائم وابتعدت عن منطقة جزاء إيبار.

وسجل أسينسيو هدفاً في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، بعدما حول تسديدة من إيسكو، بالكعب إلى داحل المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود تسلل على أسينسيو.

وأحرز ماركو أسينسيو هدفاً في الدقيقة 41، بعدما تلقى تمريرة من كاسيميرو خلف المدافعين، ليسدد اللاعب الإسباني كرة قوية سكنت شباك حارس إيبار.

وواصل أسينسيو تألقه خلال أحداث الشوط الثاني، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51 من زمن اللقاء، ولكن حارس إيبار تألق وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وأنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، مرماه من هدف عكسي بعدما وصلت كرة له من مدافع الملكي كادت أن تدخل في الشباك ولكن الحارس البلجيكي تألق وأخرج الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفاً جديداً لريال مدريد، سجله كاسيميرو في الدقيقة 70 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لوجود تسلل على أريباس منذ بداية الهجمة.

وتمكن كريم بنزيما من إحراز الهدف الثاني للنادي الملكي بعدما انطلق فينيسيوس جونيور من الجبهة اليسرى وقام بإرسال كرة عرضة وصلت إلى رأس بنزيما الذي حولها إلى مرمى حارس إيبار في الدقيقة 72.