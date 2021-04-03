سيد عبدالحفيظ: "11 نقطة" ستكون فألا حسنا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حقق هدفه الأساسي بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل مع مضيفه المريخ السوداني بنتيجة (2-2) في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "الأهلي" بعد المباراة: "بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية وكان الشوط الأول صعبًا بعد تأخرنا بهدفين، ولولا ضربة الجزاء التي أهدرها المريخ كان من الممكن أن يتسع الفارق في النتيجة".

وأضاف: "قدمنا أداء أفضل في الشوط الثاني ونجحنا في تحقيق التعادل، ولو كان لدينا وقت كان بالإمكان تحقيق الفوز".

وتابع: "مرحلة المجموعات لها هدف أساسي وهو الصعود ونجحنا في تحقيق ذلك، ينقصنا القرعة لمعرفة المنافس، لدينا مباراة مع سيمبا وقد تكون فرصة لرؤية بعض اللاعبين".

وأكد: "الكرة تعطينا نفس الدروس دائما، نحترم الخصم ونلعب بشكل جيد لكن يجب أن تكون لك شخصيتك وتواجدك، مباراة المريخ درس في الكرة ويُحسب لنا العودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين".

وواصل: "مباراة المريخ انتهت بحلوها ومرها لكن الهدف الكبير تحقق وهو التأهل، كنا نرغب في الصعود كأول مجموعة لكنك تخوض كل مباراة بحالتك، أغلقنا الصفحة وسنستعد للمرحلة المقبلة الأطول في الدوري والكأس ودوري الأبطال".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "تأهلنا في العام الماضي من نفس الملعب وكوصيف للمجموعة، لعل ذلك فأل حسن أيضا حال حصد نفس مجموع النقاط في آخر 3 بطولات تُوجنا بها وهو 11 نقطة في أعوام 2012 و2013 و2020".

يُذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني المتصدر، ليضمن التأهل رسميا إلى دور الثمانية دون انتظار نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة للأهلي أمام سيمبا التنزاني، التي تقام يوم الجمعة المقبل بالقاهرة.