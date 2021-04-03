موسيماني يُعلن التحدي بعد التعادل مع المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، إن مباراة فريقه أمام المريخ كانت رائعة،مشددًا أن الأهلي لا يخشى مواجهة أي خصم في الدور المقبل.

وأدرك النادي الأهلي تعادلاً صعبًا مع المريخ بهدفين في كل شبكة ليتأكد صعود حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال موسيماني في تصريحات عقب المباراة : "المباراة كانت جميلة، شاهدنا أهدافًا رائعة، اللقاء كان مفتوحًا، كانت هناك أفضلية لكل فريق في كل شوط من شوطي المباراة."

وأهدر فريق المريخ ركلة جزاء في الشوط الأول من عمر المواجهة، وعنها قال موسيماني: "ركلة الجزاء الضائعة كان من الممكن أن تؤثر علينا، كنت أدرك أن المباراة لم تنتهي."

وأكمل: "المريخ كان بإمكانه أن يسجل المزيد من الأهداف."

الأهلي حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في المركز الثاني من المجموعة الأولى، وعن الخصم في الدور المقبل قال: "الأهلي فريق كبير ولديه 9 بطولات، نحترم الجميع، لا نخشى أي منافس في الدور المقبل."