جالاتا سراي يسقط بالثلاثة أمام هاتاي سبور بمشاركة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خسر جالاتا سراي أمام مضيفه هاتاي سبور بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري التركي.

وقاد المحترف المصري مصطفى محمد هجوم فريقه جالاتا سراي بشكل أساسي في مواجهة هاتاي سبور.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تم استبدال مصطفى محمد والدفع براداميل فالكاو بدلا منه بين أربع تغييرات لفاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي.

وجاءت أهداف هاتاي سبور عن طريق كل من مامي بيرام ضيوف (هدفين) روبن ريبيرو في الدقائق 21 و29 و72 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد جالاتا سراي عند 61 نقطة في المركز الثاني بالدوري التركي خلف بشكتاش المتصدر بـ64 نقطة ولديه مباراتين أقل.

وعلى الجانب الآخر، رفع هاتاي سبور رصيده إلى 49 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس بجدول الترتيب.