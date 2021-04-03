جدول مباريات الوداد المغربي في شهر أبريل..مواجهات لتأكيد التفوق في الدوري وصدارة أفريقيا

يكتظ جدول مباريات الوداد المغربي في شهر أبريل 2021، حيث يلعب وداد الأمة 7 مباريات سيتوجب عليه خلالهم أن يؤكد الصدارة المحلية في الدوري المغربي للمحترفين Inwi، وخارجيًا في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة السادسة توالياً في البطولة الافريقية الأغلى.

وستكون أبرز مباريات الوداد خلال شهر أبريل، تلك التي يستقبل فيها العنيد شباب المحمدية، وكذا الرحلة الشاقة إلى مدينة طنجة لمقابلة فارس البوغاز “إتحاد طنجة“، بالإضافة إلى مباراتي كايزر تشيفز الجنوب افريقي وبترو اتليتكو الأنغولي في آخر جولتين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمن فريق المدرب التونسي فوزي البنزرتي التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل واحد، ليجمع 10 نقاط ويتصدر مجموعته التي تضم أندية “كايزر تشيفز الجنوب افريقي، و حوريا كوناكري الغيني، ونادي بترو أتليتكو من أنغولا.

ويستهل الوداد البيضاوي مباريات شهر أبريل بمباراة كايزر تشيفز يوم 3 أبريل 2021، برسم الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يعود للمنافسة في بطولة الدوري المغربي INWI، ويلعب مباراة “سريع واد زم” يوم 7 أبريل ضمن مباريات الجولة 11 من البطولة الإحترافية إنوي.

ويتصدر الوداد البيضاوي جدول ترتيب الدوري المغربي بعد مرور 10 جولات، برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، مستفيداً من الفوز الثمين المحقق خلال الجولة الماضية بهدفين نظيفين على حساب الغريم نادي الرجاء الرياضي في ديربي الدار البيضاء.

يعود بعدها الوداد للمنافسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبستقبل نادي بترو أتليتكو من أنغولا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، يوم 10 أبريل 2021.

جدول مباريات الوداد المغربي في شهر أبريل

يركز فريق الوداد خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2021 على البطولات المحلية، ويستقبل يوم 15 أبريل نادي مولودية وجدة صاحب المركز 11 برصيد 10 نقاط، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المغربي INWI.

بعدها يلعب زملاء أشرف داري بطولة كأس العرش المغربي، ويرحل إلى مدينة واد زم ليلعب أمام فريقها المحلي يوم 20 أبريل 2021، في مباراة برسم دور الـ 16 من بطولة الكأس، والهدف اللحاق بركب المتأهلين لدور الثمانية في البطولة الغالية على قلوب المغاربة.

ينتقل بعد ذلك نادي الوداد إلى مدينة طنجة، ليحل ضيفاً ثقيلاً على نادي إتحاد طنجة على ملعب ابن بطوطة، في مباراة برسم الجولة 13 من الدوري المغربي، وذلك يوم 25 أبريل 2021 والمهمة لن تكون بالسهلة أمام الفريق المحتل للمركز الخامس برصيد 13 نقطة من 9 مباريات.

يختتم وداد الأمة شهر أبريل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حين يستقبل نادي شباب المحمدية، الصاعد حديثاً لمصاف الدوري المغربي inwi الدرجة الأولى، والمحتل للمركز 10 بعشر نقاط من 9 مباريات، وذلك يوم 29 أبريل 2021، ضمن مباريات الجولة 14 من البطولة الإحترافية إنوي.

التالي جدول مباريات نادي الوداد المغربي في شهر أبريل 2021