جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج مباريات اليوم «مجموعة الأهلي المصري»

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2021، والتي تضم النادي الأهلي المصري، بجانب المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.

أقيمت بعد ظهر اليوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021، ولعب النادي الأهلي المصري أمام حصالة المجموعة “المريخ السوداني”، فيما استقبل سيمبا التنزاني نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في صراع صدارة المجموعة الأولى.

وبدأ النادي الأهلي المصري مباراة المريخ بشكل سيء للغاية، حيث تلقت شباكه هدفين متتاليين في الشوط الأول، كما أن النادي السوداني أضاع ركلة جزاء في آخر لحظات الشوط الأول عندما تصدى محمد الشناوي لتسديدة رمضان عجب.

ورغم عودة رجال بيتسو موسيماني في النتيجة في الشوط الثاني، و إدراكهم للتعادل في مباراة المريخ، إلا أن حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فقد رسمياً صدارة المجموعة الأولى لصالح سيمبا التنزاني، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، بعد فوز سيمبا بنتيجة 1/4 أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بفارق 5 نقاط عن النادي الأهلي المصري، صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، قبل مواجتهما في آخر مباراة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

والتالي ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا بعد ختام الجولة الخامسة