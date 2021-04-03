بث مباشر | شاهد موكب المومياوات الملكية المصرية

يخطف بث مباشر احتفالية مصر اليوم السبت 3-4-2021 بنقل المومياوات من المتحف القديم بوسط العاصمة القاهرة إلى متحف الحضارة الجديد في غرب العاصمة حيث مدينة الفسطاط، أنظار جميع سكان العالم.

ويُشارك الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في مراسم نقل مومياوات ملوك مصر القدماء، ويبث الحدث على أكثر من 60 محطة دولية وعالمية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية غلق العديد من المحاور المرورية أمام حركة السيارات والأفراد اليوم السبت 3 أبريل، لتسهيل عملية نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

وستصل مدة الاحتفال لحوالي ساعتين ونصف مساء اليوم السبت، وستغلق كل الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة أثناء الاحتفال بهذا الحدث العالمي.

ويبدأ البث المباشر لهذا الحدث في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 16:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت السعودية.

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