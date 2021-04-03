شاهد فيديو أهداف مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا «الشناوي يصد وياسر يرد»

شاهد اهداف مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم السبت 3-4-2021 في العاصمة السودانية الخرطوم، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

أفلت حامل اللقب «الاهلي المصري» من هزيمة مُحققة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأمدرمان في العاصمة السودانية الخرطوم أمام نادي المريخ «حصالة المجموعة الأولى».

تأخر الأهلي بـ نتيجة 2/صفر خلال الشوط الأول، وكادت تتلقى شباكه لهدف ثالث قبل نهاية الشوط في فضيحة مدوية، لولا تألق الحارس محمد الشناوي في التصدي لركلة جزاء.

تقدم نجم منتخب السودان الأول رمضان عجب في نتيجة المباراة لصالح المريخ عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة 26 باستغلال ناجح لكرة عرضية أرسلها صلاح الدين نمر ليحولها برأسه على أقصى يسار محمد الشناوي الذي لم يحرك لها ساكنًا.

وعزز سيف تيري تقدم المريخ بالهدف الثاني في الدقيقة 36 بتصويبة قوية على يمين محمد الشناوي بعدما استفاد من سوء تمركز بين بدر بانون وياسر إبراهيم، ليجعل نتيجة المباراة 2/صفر وسط ذهول نجوم الاهلي.

وقبل نهاية الشوط الأول كادت تتلقى شباك الاهلي هدف ثالث عندما احتسب الحكم “باملاك تيسيما ويسا” ركلة جزاء نفذها رمضان عجب، لكن محمد الشناوي برع في التصدي للكرة، ليبقي على نتيجة المباراة كما هي.

وتسبب تألق محمد الشناوي في اشعال حماس نجوم الاهلي الذي تكاتفوا واستطاعوا تقليص النتيجة لـ 1/2 عن طريق ركلة جزاء نفذها بدر بانون في الدقيقة 81.

وضغط الاهلي بكل ما لديه من قوة، وواصل بدر بانون وياسر إبراهيم تقدمهما إلى الأمام لمساندة الهجوم في الدقائق الثلاث الأخيرة، لينجح ياسر إبراهيم في ترجمة كرة عرضية أرسلها محمد مجدي أفشة إلى هدف التعادل 2/2 برأسية نموذجية.

ورفع سيمبا رصيده لـ 13 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الثاني، وتتبقى للفريقين مواجهة واحدة في الجولة السادسة ستقام بينهما على ملعب القاهرة الدولي هذا الشهر.

وانطلقت مباراة الاهلي المصري والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، 13:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، الرابعة بتوقيت السعودية، ونقلت على قناة بين سبورت القطرية 4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي وبسبب المريخ، تم تطبيق سياسة الحياد ليغيب المعلق المصري.

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