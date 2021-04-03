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ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته ويصبح وصيفاً مؤقتاً

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
واصل سلسلة انتصاراته المتتالية لينفرد بالوصافة مؤقتاً ويضغط على جاره المتصدر.
 
تخطى ريال مدريد مطب ضيفه إيبار الذي يصارع من أجل البقاء عندما تغلب عليه 2-0 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة لكرة القدم.
 
ونجح ريال مدريد في اقتناص فوزه الثالث توالياً في الليغا بفضل ثنائية أسينسيو (41) والفرنسي كريم بنزيمة (73) بعد تمريرتين حاسمتين من البرازيليين كاسيميرو وفينيسيوس جونيور توالياً.
 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة متقدماً على الثالث حالياً (62 نقطة) ومتخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر مع مباراة أقل للأخيرين، فيما تجمّد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير مؤقتاً.
 
ويعد فوز ريال مدريد مثالياً قبل مباراته المنتظرة أمام الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي المقررة الثلاثاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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