ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته ويصبح وصيفاً مؤقتاً

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته المتتالية لينفرد بالوصافة مؤقتاً ويضغط على جاره المتصدر.



تخطى ريال مدريد مطب ضيفه إيبار الذي يصارع من أجل البقاء عندما تغلب عليه 2-0 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ونجح ريال مدريد في اقتناص فوزه الثالث توالياً في الليغا بفضل ثنائية أسينسيو (41) والفرنسي كريم بنزيمة (73) بعد تمريرتين حاسمتين من البرازيليين كاسيميرو وفينيسيوس جونيور توالياً.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة متقدماً على برشلونة الثالث حالياً (62 نقطة) ومتخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر مع مباراة أقل للأخيرين، فيما تجمّد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير مؤقتاً.



ويعد فوز ريال مدريد مثالياً قبل مباراته المنتظرة أمام ليفربول الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة الثلاثاء.