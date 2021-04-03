الامارات | دوري الخليج العربي.. عجمان يعزز حظوظه من بوابة خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الخليج العربي.. عجمان يعزز حظوظه من بوابة خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق عجمان حظوظه بالبقاء في دوري الخليج العربي، بعد أن فاز على خورفكان بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتها أمس في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن منافسات الجولة 23، وارتفع رصيد عجمان إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر متفوقا على الفجيرة بفارق المواجهات المباشرة، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة بالمركز العاشر.

خاض عجمان المباراة كما لو انها نهائي، وأسهم الغامبي أبوبكر تراولي بتسجيله لهدف وصناعة اخر في فوز «البرتقالي» مما يجعله نجم المباراة.

بدأ عجمان المباراة مهاجما ونجح من افتتاح التسجيل عن طريق الغامبي أبوبكر تراولي في الدقيقة الثانية بعد ان تلقى كرة طولية تلاعب بها بدفاعات خورفكان وسددها قوية نحو المرمى، بعدها بدقائق تم طرد هداف خورفكان البرازيلي رامون لوبيز بعد تعديه بالضرب على أحد لاعبي عجمان ليلعب «النسور» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 10.

وتمكن عجمان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي لويز انطونيو في الدقيقة 18 مستفيدا من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها الى داخل المرمى بسهولة.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو منح حكم المباراة ضربة جزاء لخورفكان بسبب عرقلة تعرض له البرازيلي باولينهو من قبل حارس المرمى علي الحوسني سجل منها البرازيلي برونو جوس هدف التقليص 27، وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي ليوناردو من تسجيل الهدف الثالث بعجمان بعد مجهود فردي نجح من خلاله في اختراق خط دفاع خورفكان ببراعة ومواجهة المرمى وهز الشباك 50.

وسجل خورفكان هدفه الثاني عن طريق يوسف العامري بمجهود فردي 80، لتنتهي المباراة بفوز عجمان 3-2.

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