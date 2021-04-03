الامارات | بالصور: صاروخ كوسانوفيتش والقائم ينقذان الجزيرة من لدغات ليما

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: صاروخ كوسانوفيتش والقائم ينقذان الجزيرة من لدغات ليما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجزيرة فوزاً صعباً على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد محمد بن زايد، بعدما شهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 50 نقطة ويتوقف رصيد "الإمبراطور" عند 34 نقطة.

ويدين الجزيرة بالفضل إلى الصربي ميلوس كوسانوفيتش الذي أحرز الهدف الثالث من تسديدة صاروخية، بينما أنقذ القائم مرمى "فخر أبوظبي" من لدغة قاتلة من فابيو ليما الذي قدم مباراة كبيرة بإحرازه الهدف الثاني بطريقة رائعة.

ورغم أفضلية فريق الجزيرة في الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول ولكن الوصل فرض طريقة لعبه من خلال الضغط الكبير على لاعبي "فخر أبوظبي"، بينما أحرز البرازيلي سانتوس نيريس الهدف الأول بالخطأ لمصلحة الجزيرة عندما لعب خلفان مبارك ركلة حرة مباشرة، وقابلها نيريس برأسه في المرمى قبل أن يمسك بها الحارس حميد عبدالله (13).

من جهته دخل الوصل أجواء اللقاء عقب مرور 20 دقيقة بعدما نشط البرازيلي رونالدو مينديز الذي أعاد "الإمبراطور" إلى المباراة، عندما لعب كرة عرضية جميلة، وقابلها فابيو ليما بتسديدة قوية تصدى لها علي خصيف، وأكملها ليما في المرمى (22)، بينما ضغط الجزيرة في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول وأحرز علي مبخوت الهدف الثاني بمهارة كبيرة عندما تلقى تمريرة من خلفان مبارك، وراوغ مبخوت الحارس وسدد الكرة في المرمى (36).

وفي الشوط الثاني أحرز جواو فيغريدو هدفاً للوصل ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل عقب الاستعانة بتقنية الفيديو، بينما سدد علي مبخوت كرة صاروخية ارتدت من العارضة (57)، وفي الدقيقة 64 أحرز فابيو ليما الهدف الثاني بطريقة رائعة، ورد كوسانوفيتش بإحراز الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة (69)، وتصدى القائم لكرة خطرة من فابيو ليما (86) لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

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