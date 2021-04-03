شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد × إيبار: بنزيما يواصل التألق ويحقق سلسلته التهديفية الأفضل على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال مدريد نتائجه الجيدة في الدوري، وحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي والذي تحقق على حساب نادي إيبار بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 29 من الليجا الإسبانية .

وبدأ ريال مدريد الشوط الأول بقوة، وسجل الفريق 3 أهداف، تم إلغاء 2 منها بداعي التسلل (عن طريق بنزيما وأسينسيو)، لكن هدف ماركو أسنيسيو في نهاية الشوط الأول نجح في منح أصحاب الأرض الأسبقية المستحقة في النتيجة.

وفي الشوط الثاني سجل ريال مدريد هدفين، ألغي منهما هدف بداعي التسلل مجددًا (كاسيميرو)، لكن هدف بنزيما كان كافيًا لمنح الفريق التقدم المريح والفوز بالمباراة، ليستمر حامل اللقب في مطاردة مقدمة الترتيب التي يمتلكها حاليًا جاره، أتلتيكو مدريد.

رجل المباراة:

واصل كريم بنزيما وضع بصمته التهديفية في مباريات ريال مدريد الأخيرة، وسجل للمباراة السابعة على التوالي في مختلف البطولات مانحًا فريقه اليوم هدفًا اعطاهم أسبقية مريحة في المباراة، وضمن لهم الخروج بالنقاط ال3.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

ريال مدريد ارتقى للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي لعب مباراة أقل .

إيبار تلقى خسارته الرابعة عشر في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير، بفارق نقطتين عن مراكز الأمان من الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إطار المرمى (القائمين والعارضة) حرم ماركو أسينسيو من التسجيل في الليجا هذا الموسم في ثلاث مناسبات، وهو نفس عدد المرات التي سدد فيها اللاعب في إطار المرمى في المسابقة على مدار المواسم ال4 السابقة مع ريال مدريد.

- ماركو أسينسيو سجل هدفين في أخر مباراتين مع ريال مدريد في الليجا، نفس عدد أهدافه في 1361 دقيقة لعب سابقة في الدوري مع الفريق.

- كريم بنزيما سجل في جميع مبارياته ال7 الأخيرة في مختلف البطولات مع ريال مدريد (9 أهداف)، أفضل سلسلة تهديفية له خلال مسيرته مع الفريق.

- فقط ميسي (27) هو أكثر لاعبي أندية الليجا تسجيلًا للأهداف في مختلف البطولات هذا الموسم من كريم بنزيما (24).

- بنزيما الأن انفرد بالمركز الرابع في سجل أفضل الهدافين في تاريخ ريال مدريد في الليجا، متقدمًا على المهاجم الإسباني السابق كارلوس سانتيانا.

- زين الدين زيدان احتفل اليوم بمباراته رقم 250 كمدرب لريال مدريد في مختلف البطولات (165 فوزًا، 50 تعادل و35 هزيمة).