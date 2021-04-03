شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر الخرطوم بعد تعادله مع المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي استضاف مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتوجهت بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة عبر الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وصعد النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تعادله أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على أرض ملعب المريخ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتأهل الأهلي رسميا بفضل فوز سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم، برباعية مقابل هدف، ليصبح الأهلي 8 نقاط في المركز الثاني خلفا للمتصدر سيمبا برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد فيتا كلوب عند النقطة 4 والمريخ السوداني في المركز الأخير بنقطتين فقط.

وتتبقى جولة واحدة في دور مجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لذا لن يتمكن فيتا كلوب أو المريخ السوداني من تعديل موقفهما خلال الجولة المقبلة نظرا لابتعادهما عن صاحبي المركز الأول والثاني.