شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: اتخضيت من أداء الأهلي أمام المريخ.. والسولية وديانج الأسوأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم يظهر بالمستوى المنتظر منه خلال مباراة المريخ السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد بلال، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»، الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «اتخضيت من أداء الأهلي السيئ أمام المريخ السوداني.. الفريق المنافس وضع طبيعي إنه يظهر بمستوى جيد وتكون لديه رغبة قوية في الفوز لأنه يلتقي مع النادي الأهلي، خاصة أن المباراة تقام على أرضه».

وأضاف: «مش ده أداء فريق بيلعب على المركز الأول، حيث لم تكن هناك أي روح قتالية وإصرار على تحقيق المكسب»، مضيفًا: «أسوأ اثنين في مباراة اليوم عمرو السولية والمالي أليو ديانج، حيث لم يقم الثنائي بأدوارهما الدفاعية على أكمل وجه».

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور الثمانية للبطولة رفقة سيمبا التنزاني، الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، في حين جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطتين.