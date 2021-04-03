شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء المصارعة بتأهل منيع وفهمي ومصطفى لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار على تأهل الثلاثي عبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وكان محمد إبراهيم كيشو قد تأهل من قبل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية ثم تأهل الثلاثي عبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى من خلال التصفيات الأفريقية المقامة بالمغرب بعد أداء مميز من اللاعبين المصريين. وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبين ومجلس إدارة اتحاد المصارعة عن هذه النتائج المميزة في ظل تألق الرياضة المصرية وتحقيق العديد من الانجازات في الفترة الحالية.