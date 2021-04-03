شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن إنطلاق منافسات بطولة العالم للسلاح بمشاركة ١٠٨٠ لاعبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق منافسات بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (3-11) أبريل الجاري، وذلك على ملاعب مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بحضور 80 دولة، وبمشاركة 1079 لاعب ولاعبة في مختلف الأسلحة من بينهم 42 لاعب ولاعبة من مصر.

وقال وزير الشباب والرياضة: «نرحب بضيوف مصر على ارض الكنانة، ونشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المتواصل واللامحدود للرياضة المصرية، ونتمني ان تخرج البطولة بصورة مشرفة تؤكد ريادة مصر للرياضة العالمية في تنظيم البطولات».

أضاف صبحي:«مستمرون في إبهار العالم من خلال تنظيم نسخة مميزه في تاريخ بطولات العالم للسلاح في ظل ظروف إستثنائية لجائحة كورونا»، مؤكداً أن القيادة السياسية تساند وتدعم بشكل مستمر استضافة مصر للبطولات الدولية والتي تؤكد يوماً بعد يوم على المكانة التي وصلت لها الدولة المصرية وسط دول العالم في تنظيم كبري البطولات وأصبحت مثالاً ونموذجاً يحتذي به في التنظيم.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا، ويستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولة كافة منافسات وفعاليات البطولة وذلك على الأربع صالات 1، 2، 3، 4 باستاد القاهرة الدولى .

وتضم قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للسلاح كلا من: «الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإيستونيادو فنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكاراجيسزتان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وبراجواى وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتريكو وقطر و. ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا .