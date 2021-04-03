شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو: لدينا فرصة للتأهل أمام البايرن.. وغياب ليفاندوفسكي غير مؤثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، ثقته في لاعبيه قبيل مواجهة بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، بدوري الأبطال، مؤكدا أن فريقه لديه فرص في التأهل، لا تقل عن منافسه الألماني.

وقال بوكيتينو لصحيفة «لوباريزيان» الفرنسية: «لسنا بلهاء، بايرن ليس فريقا سهلا، بل هو بطل أوروبا حاليا، لكن لا يجب أن ننظر لأنفسنا على أننا أقل منه، سنذهب إلى ميونخ بينما نحترم المنافس، لكن مع وضع التأهل لنصف النهائي نصب أعيننا».

واعتبر المدرب الذي تولى مسؤولية البي إس جي في يناير الماضي، أن إصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن، لا تمنح فريقه أي أفضلية.

وأوضح، «بايرن ليس ليفاندوفسكي فقط، رغم أنه لاعب عظيم، قوة بايرن الحقيقية في المجموعة»، معتبرًا أن بصمته الخاصة لن تلعب دورا كبيرا حال توج الفريق الباريسي بالبطولة نظرا للوقت القليل الذي أمضاه في حديقة الأمراء.

وتابع: «يمكن الحكم عليّ بدءًا من العام المقبل»، مؤكدا أن علاقته طيبة حقا ووطيدة مع جميع نجوم الفريق، مثل نيمار، وكيليان مبابي، وباقي اللاعبين.