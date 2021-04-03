شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي ٢٠٠١ يفوز على طلائع الجيش بثنائية في المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على مضيفه طلائع الجيش، ٢- صفر، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي بجهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

سجل هدفي الأهلي هاني عمرو في الدقيقة ٣٨، ومحمد ياسر في الدقيقة ٩٠ + ٣، ليقتنص الأهلي ٣ نقاط ثمينة، ويحافظ على صدارة الترتيب.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ١٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٥ مباريات والخسارة مرة واحدة فقط، حيث خسر أمام سيراميكا كليوباترا ١- ٢، قبل أن يفوز على بيراميدز بنفس النتيجة، وعلى الاتحاد السكندري ٢- صفر، وعلى الإسماعيلي ١- صفر، وعلى إنبي ٣- ٢، وعلى طلائع الجيش ٢- صفر، مسجلًا ١١ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه.

ويدخل المرحلة النهائية إلى جانب الأهلي فرق سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة وطلائع الجيش وبيراميدز والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وإنبي.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ سيد غريب مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وتامر دسوقي مدرباً للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبدالخالق المدلك.