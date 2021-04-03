شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يفوز على شيفيلد «2-1» في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليدز يونايتد انتصارا هاما على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الأند رود، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

تقدم فريق ليدز يونايتد في الشوط الأول عن طريق اللاعب جاك هاريسون في الدقيقة 12، وتعادل اللاعب بن أوسبورن في نهاية الشوط الأول لصالح شيفيلد في الدقيقة 45، وفي أحداث الشوط الثاني عزز النتيجة لصالح ليدز اللاعب فيل جاجييلكا مدافع شيفيلد في الدقيقة 49 بعد إحرازه هدفا ذاتيا في مرماه.

وبهذه النتيجة رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز 10، وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة 14 في المركز الأخير.