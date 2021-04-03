شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب غياب الإسعاف.. الحكم يلغي مباراة المنيا والفيوم بدوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم حضور الفريقين، والجهاز الأمني، ألغى حكم مباراة الفيوم والمنيا، بـ دوري الدرجة الأولى، الممتاز «ب» لكرة القدم ، مجموعة الصعيد، والتي كان المقرر إقامتها اليوم باستاد ملعب الأسيوطي، ضمن مباريات الأسبوع العشرين للمسابقة، بسبب عدم حضور سيارة الإسعاف.

قال الكابتن شديد قناوي، المدير الفني لنادي المنيا: حضر الفريقان والحكام، دون حضور سيارات الإسعاف، وألغى الحكم المباراة بحجة تطبيق اللائحة والإجراءات الوقائية، مؤكدا أن الحكم سيعد تقريرًا لعرضه على لجنة المسابقات، لاتخاذ القرار.

يذكر أن المنيا كان سيدخل المباراة برصيد 36 نقطة، بينما الفيوم برصيد 24 نقطة.