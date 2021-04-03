شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يهزم الزمالك بهدف ضمن المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ على ضيفه الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فتحي مصطفى. والدفاع: حسام عادل- على الدين علاء- أمير علاء- محمد طارق.

والوسط: يوسف محمود- عمر معوض- إبراهيم عادل- هشام مصطفى- عمار وليد.والهجوم: محمد أحمد سعد.

افتتح عمار وليد التسجيل للأهلي في الدقيقة السابعة، بعدما قابل كرة عرضية بتسديدة رائعة في المرمى، ليمنح الأهلي النقاط الثلاث.وخلال الشوط الثاني شارك محمد شريف بدلًا من محمد طارق، ومصطفى أشرف بدلًا من يوسف أحمد، ويوسف السيد بدلًا من محمد أحمد سعد، وعمر زكريا بدلًا من هشام مصطفى.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٤ نقاط، بعدما فاز على الزمالك ١- صفر، وتعادل في الجولة الأولى مع المقاولون العرب، مسجلاً هدفين مقابل هدف واحد في مرماه.

الأهلي تأهل للمرحلة النهائية بعدما تصدر المجموعة الأولى، وتأهل معه فريقا المقاولون العرب والإنتاج الحربي، بينما تأهلت فرق إنبي والزمالك والمصري من المجموعة الثانية.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك.