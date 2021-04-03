شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يهزم الزمالك بهدف ضمن المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ على ضيفه الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فتحي مصطفى. والدفاع: حسام عادل- على الدين علاء- أمير علاء- محمد طارق.
والوسط: يوسف محمود- عمر معوض- إبراهيم عادل- هشام مصطفى- عمار وليد.والهجوم: محمد أحمد سعد.
افتتح عمار وليد التسجيل للأهلي في الدقيقة السابعة، بعدما قابل كرة عرضية بتسديدة رائعة في المرمى، ليمنح الأهلي النقاط الثلاث.وخلال الشوط الثاني شارك محمد شريف بدلًا من محمد طارق، ومصطفى أشرف بدلًا من يوسف أحمد، ويوسف السيد بدلًا من محمد أحمد سعد، وعمر زكريا بدلًا من هشام مصطفى.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٤ نقاط، بعدما فاز على الزمالك ١- صفر، وتعادل في الجولة الأولى مع المقاولون العرب، مسجلاً هدفين مقابل هدف واحد في مرماه.
الأهلي تأهل للمرحلة النهائية بعدما تصدر المجموعة الأولى، وتأهل معه فريقا المقاولون العرب والإنتاج الحربي، بينما تأهلت فرق إنبي والزمالك والمصري من المجموعة الثانية.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك.
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