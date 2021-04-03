شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي: شاهدت مستويات مبهرة في كأس مصر.. ونخطط لميداليات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت اليوم فعاليات كأس مصر لاتحاد الكاراتيه التقليدي برئاسة رامي مكاوي والتي انطلقت الخميس الماضي.. تالق خلال المنافسات التي شهدت منافسات اللاعبين واللاعبات من مختلف الاعمار السنية والتي بدأت بمنافسات الفئات العمرية ١٧ و٢٠ و٢١ وفي اليوم الثاني استمرت الفاعليات بمنافسات ١٢ و١٣ و١٥ وفي الختام امس اسدل الستار بمنافسات البراعم واعمار ٦ و٨ و١٠ سنوات.

واكد رامي مكاوي رئيس الاتحاد على سعادته بالمستوي الرائع الذي قدمه نجوم مصر من لاعبين ولاعبات خلال المنافسات رغم الكرونا، وان ما تحقق اشار إلى سياسة الاتحاد وخططه الناجحه رغم الظروف الصعبة.

واشاد مكاوي بالمجهود الكبير لاعضاء مجلس الادارة خلال الفترة الماضية حتي الوصول إلى الطفرة التي يعيشها الاتحاد حاليا.. واضاف المشهد مبهج عندنا تشاهد مئات الاسر والعائلات تملاء صالات المنافسات والأندية تاتي من كل مكان للمشاركة والمنافسة مع تقديم مستوي رائع ومهارات متقنه من الشباب والشابات تشعر انك تحقق شيئا رائعا.

واوضح ان الكاراتيه التقليدي حاليا يستعد لنقلة عالمية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اهتمام كبير بمصر لما لها من دور عظيم في المنطقة وفي نشر اللعبة ..وان الاتحاد يخطط للمنافسة على ميدالية في بطولات العالم وعلي كل المحافل الدولية.. وحرص مكاوي على توجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور اشرف صبحي ولرئيس اللجنة الاولمبية المهندس هشام حطب على دورها الكبير في دعم الكاراتيه التقليدي وانتشاره.

واختتم بشكر النشيط على حد وصفه شريف ابو العينين عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترويج والتسويق للعبة ورئيس لجنة المسابقات احمد محمد ومدير البطولة الخبير الدكتور ايمن يونس.