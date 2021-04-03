شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة ينتقد ثنائي الأهلي.. ويؤكد:«المريخ كان أحق بالفوز » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر وائل جمعة، نجم فريق الأهلي السابق، عن استيائه الشديد من مستوى الفريق خلال مباراته أمام المريخ السوداني اليوم السبت، والتي حسمها التعادل الايجابي بنتيجة 2-2.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021، عقب تعادله أمام المريخ في السودان بلقاء الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة خلال تصريحات متلفزة:" الأهلي قدم مستوى كارثي خلال شوطي المباراة وأرى أن التعادل غير عادل والمريخ كان يستحق الانتصار".

وواصل:" بدر بانون قدم أسوء مبارياته مع الأهلي، كذلك أليو ديانج كان في غير حالته خلال مباراة المريخ".

وأنهى تصريحاته:" المريخ كان يستحق الفوز على الأهلي بعد اهداره عدد وافر من الفرص السهلة والتعادل جاء لحفظ ماء وجه المارد الأحمر".