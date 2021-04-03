شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للقاهرة صباح غدًا «الاحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مغادرة الجزائر في الثانية من صباح الأحد، عقب مواجهة المولودية بدوري أبطال إفريقيا.

ويعود الزمالك على متن طائرة خاصة إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي، في ختام مباريات دور المجموعات يوم 10 من الشهر الجاري

ويحل الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، ضيفا على نظيره مولودية الجزائر، مساء اليوم «السبت»، عند التاسعة مساء، على ملعب 5 جويلية ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.

ويسعى الزمالك للفوز، حيث لا بديل عنه في مباراة الليلة لضمان الاستمرار في المنافسة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، من تعادلين في 4 مباريات، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ويكفيه التعادل في مباراة الليلة امام الزمالك، أو التعادل في الجولة الاخير مع الترجى، ويتحتم على الزمالك الفوز في مباراة الليلة ومباراة تونجيت السنغالى، وخسارة المولودية من الترجى في الجولة الاخيرة حتى يتسنى للفريق الصعود لدور الثمانية.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

في الدفاع: حازم امام، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح

في الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقى

وفى الهجوم: حميد أحداد